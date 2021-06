Vodafone propone una serie di importanti iniziative come alternativa alle offerte low cost garantite da altri gestori, Iliad e TIM in primis. Nel corso delle prossime settimane, tutti i clienti che sceglieranno Vodafone come operatore di riferimento potranno accedere ai vantaggi della tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, rivoluzione contro TIM e Iliad: ecco la tariffa da 70 Giga

Nel dettaglio, il ticket garantito ai clienti con la Special 70 Giga è ben consolidato. Tutti i clienti potranno ricevere 70 Giga per la connessione internet attraverso le velocità del 4G più chiamate senza limiti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta sarà di 7,99 euro.

I clienti Vodafone che attivano la tariffa Special 70 Giga avranno a loro disposizione anche un altro vantaggio. Come stabilito dal gestore in associazione con AGCOM, il primo semestre di abbonamento per i nuovi clienti non sarà caratterizzato da alcun genere di aumento per il prezzo. Le rimodulazioni dei costi pertanto saranno bloccate, almeno durante i primi sei mesi.

La Special 70 Giga è caratterizzata anche da alcune condizioni aggiuntive. Ad esempio, gli utenti interessati a questa tariffa dovranno aggiungere una soglia extra dal valore di 10 euro per attivare la SIM e la conseguente rete telefonica.

Gli abbonati che sono interessati ad acquistare una SIM Vodafone con il gestore inglese dovranno recarsi necessariamente presso uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio italiano. Sarà necessario anche in questo caso effettuate l’operazione di portabilità del numero. La tariffa quindi è ora disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.