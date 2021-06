Arrivano le nuove offerte Wind Tre destinate a tutti i nuovi clienti. L’estate, come sempre, porta con se tariffe economiche e soprattutto ricche di Giga di traffico dati. Le nuove opzioni includono infatti contenuti particolarmente abbondanti che potranno essere ottenuti indistintamente da tutti gli interessati a procedere con l’acquisto di una nuova SIM.

Le nuove offerte estive introdotte dal gestore Wind Tre includeranno una quantità di Giga più alta rispetto a quella prevista dalle opzioni attualmente proposte ai nuovi clienti.

Wind Tre aggiorna il listino offerte: ecco le nuove opzioni estive!

Le offerte Wind Tre All Inclusive fino ad ora dedicate ai nuovi clienti potranno essere attivate entro il prossimo mese per poter ricevere un maggior numero di Giga. I nuovi clienti avranno tempo fino al 25 luglio per procedere con l’attivazione di una delle seguenti opzioni:

Medium 5G Limited Edition con 50 GB, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a 12,99 euro al mese.

con 50 GB, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a 12,99 euro al mese. Large 5G Limited Edition con 70 GB, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a 14,99 euro al mese.

con 70 GB, 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a 14,99 euro al mese. XLarge 5G Limited Edition con Giga illimitati per i primi tre mesi, 200 SMS e minuti illimitati a 16,99 euro al mese. A partire dal quarto rinnovo i Giga diventano 100 al mese.

Non subisce alcuna modifica l’opzione Wind Tre Unlimited con Easy Pay che, a un costo di 29,99 euro al mese, include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

L’attivazione delle tariffe potrà essere effettuata accedendo al sito ufficiale dell’operatore e richiedendo una nuova SIM Wind Tre. Non sarà necessario procedere con il trasferimento del numero dal precedente gestore ma sarà fondamentale richiedere le tariffe entro la data di scadenza.