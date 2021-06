Mancano soltanto poche ore alla scadenza di una delle offerte winback proposte da WindTre agli ex clienti. Salvo ulteriori proroghe, il gestore da tempo fino al 21 giugno per procedere con l’attivazione della sua offerta GO 100 Star Plus che, a un costo di soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre GO 100 Star Plus: chi può attivare l’offerta con 100 GB a 7,99 euro al mese!

L’offerta WindTre GO 100 Star Plus non prevede nessun costo di attivazione e permette di procedere gratuitamente con l’acquisto della nuova SIM. Non tutti possono però procedere con l’attivazione. La tariffa è infatti riservata agli ex clienti, i quali potranno richiederla soltanto dopo aver ricevuto l‘apposito SMS da parte del gestore.

Dopo aver ricevuto l’SMS da WindTre sarà possibile recarsi in un dei punti vendita del gestore e portare a termine l’attivazione effettuando il trasferimento del numero dal precedente operatore.

Gli utenti che desiderano passare a WindTre e che, non essendo ex clienti, non hanno la possibilità di ottenere la WindTre GO 100 Star Plus possono accedere al sito ufficiale del gestore, indicare l’operatore di provenienza e richiedere una delle tariffe del pacchetto GO 50.

A partire da un costo di soli 7,99 euro al mese sarà possibile ricevere quantità illimitate di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. In base all’operatore di provenienza sarà necessario andare incontro a un costo di rinnovo differente.