Qualche giorno fa vi abbiamo riportato quanto era emerso riguardo alle offerte che sarebbero state disponibili su TIMVISION per vedere le prossime partite del campionato di calcio italiano della Serie A. Si tratta tuttavia ancora di indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, però, sono stati comunicati ufficialmente le offerte e i prezzi.

Annunciati ufficialmente le offerte e i prezzi per vedere la Serie A su TIMVISION

In seguito all’accordo tra DAZN e TIM, gli utenti abbonati a TIMVISION potranno visionare anche tutti i contenuti dello sport, comprese le 10 partite del campionato di calcio della Serie A. Come già accennato, in particolare, in queste ore sono stati comunicati ufficialmente le offerte e i prezzi.

Nello specifico, a partire dal prossimo 1 luglio 2021 sarà possibile attivare uno dei quattro pacchetti di offerte. Il pacchetto base permetterà agli utenti di usufruire di tutti i contenuti di TIMVISION in accoppiata al catalogo di DAZN. Fino al 31 agosto 2021 l’offerta verrà offerta da TIM, mentre successivamente il costo passerà a 19,99 euro al mese per 12 mesi.

Il secondo pacchetto proposto da TIM offre sempre l’accesso al catalogo di TIMVISION e della piattaforma di streaming DAZN, ma in aggiunta viene offerto anche Disney+. Il prezzo, in questo caso, sarà pari a 24,99 euro al mese per 12 mesi, ma l’offerta sarà comunque offerta gratuitamente fino al 31 agosto 2021.

Il terzo pacchetto proposto permetterà agli utenti abbonati di visionare anche il vasto catalogo di contenuti di Netflix, il quale andrà comunque ad affiancarsi a TIMVISION e a DAZN. Il suo prezzo sarà di 29,99 euro al mese per 12 mesi ma, sempre fino al 31 agosto 2021, sarà proposto ad un prezzo scontato di 10 euro.

Il quarto pacchetto permetterà infine agli utenti di visionare allo stesso tempo i cataloghi di TIMVISION, DAZN, Netflix e Disney+. Il prezzo per abbonarsi sarà pari a 34,99 euro al mese per 12 mesi, ma sarà comunque proposto ad un prezzo scontato di 10 euro fino al 31 agosto 2021.