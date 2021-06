Sappiamo bene che DAZN ha acquisito i diritti tv per trasmettere le partite del campionato della Serie A e ha anche stipulato un accordo con TIM. Grazie ad esso, l’azienda potrà trasmettere le partite anche sulla sua piattaforma TIMVISION, ampliando così ulteriormente il catalogo di contenuti. Vediamo in particolare le offerte e i pacchetti che saranno disponibili a partire da luglio 2021.

Ecco le offerte disponibili per vedere il calcio della Serie A su TIMVISION

A partire dal mese di luglio 2021, tutti gli utenti appassionati di calcio potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento su TIMVISION dato che, grazie all’accordo con DAZN, verranno trasmesse anche le partite del campionato di calcio italiano della Serie A.

Nello specifico, i pacchetti di offerte proposti da TIM saranno 4 e si partirà da 19,99 euro al mese, almeno stando a quanto è stato riportato in queste ore dal portale mondomobileweb.it.

Il primo pacchetto avrà dunque un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, anche se fino al 31 agosto 2021 sarà gratuito. Con esso saranno inclusi il pacchetto base di TIMVISION e DAZN. Il secondo pacchetto includerà invece non solo TIMVISION e DAZN ma anche Disney+. Anche in questo caso, dovrebbe essere gratuito fino al 31 agosto 2021. Dopo questa data, però, il prezzo sarà pari a 24,99 euro al mese sempre per 12 mesi.

Il terzo pacchetto includerà nuovamente TIMVISION e DAZN ma andrà ad arricchirsi con Netflix. Il suo prezzo sarà di 10 euro fino al 32 agosto 2021. Dopo di che, il prezzo salirà a 29,99 euro al mese per 12 mesi. Il quarto e ultimo pacchetto, infine, sarà quello più ricco di contenuti. Quest’ultimo, infatti, includerà TIMVISION, DAZN, Netflix e Disney+. Come i precedenti pacchetti, il costo sarà pari a 10 euro fino a fine agosto 2021 e, successivamente, arriverà a costare 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Vi ricordiamo che per il momento TIM non ha confermato ufficialmente quanto riportato. Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni.