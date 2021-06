WhatsApp: l'app ritorna a pagamento secondo l'ultimo messaggio

Sono anni che WhatsApp corre indisturbata conquistando sempre il titolo di migliore applicazione in assoluto. Se per qualcuno non dovesse trattarsi della migliore, molto probabilmente non ci saranno dubbi sul fatto che è stata forse la più rivoluzionaria tra tutte quelle viste.

Sono infatti tante le modifiche apportate da WhatsApp e dai suoi sviluppatori durante gli ultimi anni, soprattutto con i nuovi aggiornamenti. Ce ne sono stati davvero tanti in grado di modificare tantissimi aspetti, anche quelli più conclamati. Attualmente però in tanti non ricorderanno di certo che l’applicazione un tempo risultava essere a pagamento. Esisteva infatti il pagamento annuale per WhatsApp, il quale consisteva in 0,89 €. Dopo il primo anno gratuito infatti era necessario pagare l’esigua somma per poter continuare ad utilizzare la piattaforma di messaggistica. Oggi tutto questo non esiste più, anche se qualcuno avrebbe messo in dubbio tutto ciò.

WhatsApp: l’applicazione potrebbe ritornare a pagamento improvvisamente, il messaggio impensierisce il pubblico

Da diversi giorni si starebbe diffondendo a macchia d’olio in Italia un nuovo messaggio che parlerebbe di qualcosa di realmente incredibile. Stiamo parlando della possibilità di vedere di nuovo WhatsApp a pagamento, proprio come 10 anni fa. In realtà ci sentiamo di smentire subito tale possibilità, dal momento che WhatsApp non ha alcuna intenzione di ristabilire il pagamento annuale.

Sono state infatti tante le rappresaglie sul web da parte degli utenti, i quali per un certo periodo di tempo ci avevano creduto. In realtà si tratta solo di una fake news frutto del divertimento di qualche furbetto in giro per il paese.