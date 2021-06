Le nuove offerte Trony vi faranno risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato, il volantino risulta essere limitato a specifici punti vendita sul territorio nazionale, non tutti potranno accedervi.

Avete capito bene, gli acquisti risulteranno essere possibili solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà dei soci in Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte e presso la piccola cittadina di Affi, con validità fissata fino al 30 giugno 2021.

Per i codici sconto Amazon dovete iscrivervi quanto prima al nostro canale telegram ufficiale.

Trony: la nuova campagna promozionale è incrdibile

I prodotti in promozione da Trony sono davvero moltissimi, ed altrettanto vari tra di loro, pensati appositamente per invogliare gli utenti a mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati.

Il brand Samsung è integralmente rappresentato da Samsung Galaxy A72, Galaxy S21 5G (disponibile poi anche il rimborso extra dell’azienda), con Galaxy A32 o Galaxy S20 FE, Galaxy A12 e Galaxy A02s, tutti proposti a prezzi più bassi del listino originario.

Nel caso in cui foste interessati invece a prodotti più economici, potrete mettere le mani su Alcatel 1S 2020, vivo Y20s, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Oppo A53s, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y70, Motorola Moto G30 o Vivo Y72. Tutti i modelli appena indicati sono commercializzati a cifre non superiori ai 400 euro.

La campagna promozionale corrente, come anticipato, risulta essere con disponibilità limitata sul territorio nazionale, nel caso in cui foste interessati a scoprire cosa l’azienda ha riservato appositamente per voi, aprite quanto prima le pagine che potete trovare nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.