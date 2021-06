Il produttore sudcoreano Samsung sta per presentare un nuovo smartphone della famiglia Galaxy F. In particolare, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy F42 5G e in queste ore sono emersi numerosi dettagli grazie all’arrivo di alcune certificazioni di rilievo. Stando a quanto è emerso, comunque, potrebbe trattarsi di un re-branded.

Samsung Galaxy F42 5G sta per arrivare: ecco cosa sappiamo

Come già accennato, sembra che sia ormai prossimo il debutto ufficiale di un nuovo smartphone targato Samsung. Il prossimo Samsung Galaxy F42 5G ha infatti ricevuto in questi giorni alcune certificazioni importanti, come la certificazione FCC e quella Bluetooth SIG.

Ed è proprio da quest’ultima certificazione che è emerso che il nuovo device di Samsung potrebbe essere in sostanza una versione re-branded di un altro device appartenente però alla serie Galaxy A, ovvero lo scorso Samsung Galaxy A22 5G. Oltre alla certificazione, poi, anche le specifiche tecniche che sono trapelate fino ad ora lasciano pensare questo.

Secondo quanto è emerso, infatti, anche sul nuovo Samsung Galaxy F42 5G ci sarà un ampio Infinity-V Display con una diagonale da ben 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Il processore installato a bordo, poi, sembra che sarà il SoC MediaTek Dimensity 700 accoppiato poi a tagli di memoria da 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno.

Anche la parte posteriore dello smartphone sarà identica a quella del fratello A22. Qui, infatti, saranno collocati tre sensori fotografici in una zona quadrata con in aggiunta un piccolo flashLED. Saranno infine presenti Android 11 a bordo e una batteria da 5000 mAh.