Ieri e anche oggi Sinistra Italiana è scesa in piazza per una raccolta firme a favore della Patrimoniale. La chiamano Next Generation Tax e fa paura a chi ha un patrimonio importante. Sembra essere arrivato il momento per questa tassa. Ecco i dettagli e qual è la loro proposta di Patrimoniale.

Sinistra Italiana vuole fortemente la sua Patrimoniale

Continua la strenua lotta di Sinistra Italiana che vuole fortemente la sua Patrimoniale. Una Next Generation Tax che si impegna a prendere da chi ha molto per redistribuire la ricchezza a favore di chi, al contrario non ha niente.

Il partito ha quindi deciso di scendere in piazza per dare sostegno a quello che, dal 12 giugno 2021, è Progetto di Legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139. Una sorta di appello alle coscienze perché pare che oggi la gente, con la recente crisi economica, abbia capito che la ricchezza esiste, ma è distribuita male.

Qui troverete le informazioni sulla proposta di legge per la #patrimoniale e il calcolometro: https://t.co/ZXZnGSjZPZ#NextGenerationTax pic.twitter.com/zNQfuEVV6k — Sinistra Italiana (@SI_sinistra) June 12, 2021

Ecco l’obbiettivo di questa nuova Patrimoniale.

Qual è l’obbiettivo di questa tassa

La Patrimoniale, secondo Sinistra Italiana, dovrà riequilibrare la ricchezza sostenendo e aumentando i servizi a favore di chi è povero. Ma cosa si propone nella pratica? Vediamolo insieme:

abolizione dell’IMU, dell’imposta di bollo sul conti correnti e sui conti deposito titoli; aliquota progressiva di una patrimoniale in base al patrimonio di un soggetto a partire da 500 mila euro; finanziamenti a favore di diritti sociali, welfare, istruzione e famiglia, diritto all’abitazione, diritto alla salute.

Insomma, per alcuni, soprattutto quelli che saranno colpiti dalla Patrimoniale, questa tassa sarà come una sorta di Robin Hood. Si ruba ai ricchi per dare ai poveri. Ovviamente si tratta di una visione distorta. Le percentuali sono molto basse. Si parla di un’aliquota dello 0,2% a partire dai 500 mila euro fino a un massimo del 2% per i patrimoni che superano i 50 milioni di euro.

Vedremo quindi cosa succederà in merito. Fatto sta che Sinistra Italiana è agguerrita e vuole fortemente questa imposta nella formula presentata dal partito. Ovviamente esistono anche modi per difendersi dalla Patrimoniale evitando di farsi portare via ciò che è frutto del sacrificio di una vita.