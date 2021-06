Secondo le ultime indiscrezioni, Patrick Wilson esordirà ufficialmente dietro la telecamera per dirigere il prossimo sequel della saga di “Insidious“. Si tratta di un quinto film della saga horror soprannaturale ed è attualmente in lavorazione, anche se comunque non c’è ancora una data di uscita. La storia riparte un decennio dopo gli eventi di “Insidious: The Last Key” del 2018 e c’è il figlio di Lambert, Dalton, che sta per andare al college. Wilson, che ha recitato in tutti e quattro i film della saga, sarà presente anche nella prossima puntata.

“Sono onorato ed entusiasta di essere al timone della prossima puntata di ‘Insidious’, che fornirà un’incredibile opportunità per disfare tutto ciò che i Lambert hanno attraversato un decennio fa, oltre ad affrontare le conseguenze delle loro scelte”, ha detto Patrick Wilson. “Dirigere il film è per me un momento molto importante, e sono estremamente grato di essere stato incaricato di continuare a raccontare questa storia spaventosa e inquietante. Più andiamo avanti…”

Insiduous: la trama dei vari film della serie

I primi due film, ossia “Insidious” del 2010 e “Insidious: Chapter 2” del 2013, parlano di una giovane coppia il cuo figlio viene posseduto da un’entità di un altra dimensione. I “Capitolo 3” del 2015 accade prima degli eventi della serie originale e Insidious: The Last Key” è il prequel.

Jason Blum produrrà il film per Blumhouse, con i creatori del franchise James Wan e Whannell. Sony Pictures distribuisce il film in tutto il mondo. “Uno dei motivi principali per cui l’interesse e l’appetito dei fan è durato per ‘Insidious’ è perché le persone coinvolte nel primo film sono rimaste coinvolte”, ha dichiarato Blum. “Sono molto grato ai nostri collaboratori del franchise.”