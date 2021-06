Iliad rappresenta una soluzione sempre conveniente per gli utenti italiani. Il provider francese è sempre protagonista nel campo della telefonia mobile con le sue offerte low cost ed ora anche con i nuovi servizi. Ad esempio, Iliad ha scelto di puntare sempre di più verso l’innovazione con le prime tariffe per il 5G. In vista dei prossimi mesi, altre sorprese arriveranno per il pubbloc, tra cui anche le prime offerte per la telefonia fissa.

Iliad, tutte le ultime sulle offerte Fibra ottica

Iliad ha quasi ufficializzato la sua presenza nel settore della Fibra Ottica. Le tariffe che il gestore francese metterà all’attenzione del pubblico saranno sempre caratterizzate da prezzi in forte ribasso rispetto agli altri operatori.

Nel corso di queste ultime settimane, Iliad ha trovato anche importanti partner per la sua piena operatività nel campo della telefonia domestica. Tra questi vi è Open Fiber. La società di Enel e CDP, proprio come già accade con WindTre o con Fastweb, offrirà all’operatore francese il pieno supporto logistico per la distribuzione delle reti in Fibra ottica.

Sempre Iliad è forte dell’autorizzazione da parte Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia domestica. I tempi per le azioni burocratiche da parte del provider sembrano essere quindi conclusi.

La roadmap del gestore però ancora non è chiara. Alcune ipotesi e indiscrezioni vogliono la presenza delle prime reti Fibra ottica di Iliad già entro l’estate. Possibile però un rinvio ai prossimi mesi, con particolare attenzione all’autunno e alle parti conclusive di questo 2021.