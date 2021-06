HMD Global si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone a marchio Nokia. Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’azienda è al lavoro sul nuovo Nokia C30, il quale ha inoltre ricevuto da poco un’importante certificazione, ovvero la FCC.

HMD Global annuncerà presto il nuovo Nokia C30

In queste ultime settimane HMD Global ha proposto numerosi smartphone a marchio Nokia. Soltanto ad aprile, ad esempio, l’azienda ha annunciato per il mercato i cinese i due device Nokia C10 e Nokia C20, ai quali si è aggiunto poi il fratello maggiore Nokia C20 Plus. Ora, però, come già anticipato, è il momento dell’arrivo ufficiale di un ulteriore device.

Lo smartphone in questione arriverà sul mercato con il nome di Nokia C30 e al momento ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Su quest’ultima lo smartphone è stato registrato con il nome in codice TA-1357 e sono state riportare alcune delle sue specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato, il nuovo device prodotto da HMD Global avrà delle dimensioni pari a 177,7 x 79,1 mm, saranno presenti il Wi-Fi da 2.4 GHz, il Bluetooth e il supporto alla connettività LTE. Dal punto di vista dell’autonomia, poi, ci sarà una grande batteria con una capienza molto probabilmente da 6000 mAh.

Vi ricordiamo che, almeno in ambito estetico, il nuovo Nokia C30 assomiglierà molto al fratello minore Nokia C20 Plus. Secondo un report di qualche giorno fa, infatti, su entrambi i device è presente sul retro un modulo fotografico di forma circolare con due sensori fotografici.