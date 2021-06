HMD Global ha deciso di puntare molto anche sulla fascia entry-level del mercato mobile e, dopo il Nokia C20, ha presentato ufficialmente nel corso delle ultime ore il nuovo Nokia C20 Plus. Si tratta di un nuovo smartphone con a bordo il software Android Go ed è proposto in Cina ad un prezzo di circa 90 euro.

HMD Global annuncia ufficialmente il nuovo Nokia C20 Plus

HMD Global ha quindi presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone entry-level con a bordo Android Go e con almeno due anni di aggiornamenti di sicurezza costanti. Nokia C20 Plus, in particolare, dispone di un design piuttosto classico e ormai tipico degli smartphone a marchio Nokia. Sulla parte posteriore spicca infatti il modulo fotografico di forma circolare, mentre sul fronte troviamo ancora una volta un display con un notch a goccia centrale a forma di V.

Dal punto di vista delle prestazioni, troviamo sotto alla scocca il processore SoC Unisoc SC9863A il quale è supportato da tagli di memoria con 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno (espandibile fino a 256 GB tramite scheda microSD). Presente poi una batteria con una capienza di 4950 mAh e due fotocamere posteriori con sensori fotografici da 8 e due megapixel, mentre la fotocamera per i selfie è da 5 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo device con Android Go di HMD Global, il nuovo Nokia C20 Plus, sarà distribuito per il momento per il mercato cinese. Il suo prezzo, come già anticipato, si aggira attorno ai 90 euro al cambio attuale.