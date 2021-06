Gli sconti attivati in questi giorni da Coop e Ipercoop sono assolutamente da impazzire, gli utenti hanno la possibilità di accedere ad un lunghissimo elenco di promozioni incredibili, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Gli utenti hanno la possibilità di accedervi praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. L’unica cosa da ricordare riguarda l’assenza degli stessi sconti sul sito ufficiale, in tal caso sarà necessario affidarsi direttamente al punto vendita fisico.

Coop e Ipercoop: utenti felicissimi con i nuovi sconti

I nuovi sconti del volantino Coop e Ipercoop rendono davvero felicissimi gli utenti italiani, in quanto risulta essere possibile acquistare uno smartphone relativamente economico, come lo Xiaomi Redmi Note 10, pagandolo solamente 199 euro.

La versione disponibile prevede connettività 4G, processore octa-core, 4 fotocamere integrate nella parte posteriore, 128GB di memoria interna, batteria da 5000mAh (che rende lo smartphone un vero e proprio battery phone), 4GB di RAM, display da 6,43 pollici IPS LCD con risoluzione HD+ e sistema operativo Android 11 (con interfaccia grafica MIUI 12).

Tutto questo è disponibile in versione no brand, con garanzia legale della durata di 24 mesi, gli aggiornamenti saranno rilasciati tempestivamente, in quanto non dipendenti da un operatore telefonico.

Le altre promozioni del volantino Coop e Ipercoop toccano perlopiù accessori per la casa, come purificatori d’aria, piccoli elettrodomestici o prodotti per l’autovettura. Gli sconti sono raccolti integralmente, ed in esclusiva, per voi, nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto nel dettaglio.