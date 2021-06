Il nuovo volantino Carrefour raccoglie davvero n numero molto elevato di sconti speciali, con prezzi sempre più vicini alle richieste e alle esigenze dei consumatori italiani.

La spesa è ridotta ai minimi termini, sebbene sia importante ricordare che sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, non sarà possibile affidarsi agli stessi prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. Fino al 30 giugno, inoltre, gli utenti potranno godere anche del Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario.

Carrefour: gli sconti come non li avevate mai visti

I prodotti in promozione da Carrefour non raggiungono, sfortunatamente, la fascia alta della telefonia mobile, ma si fermano in un segmento inferiore ai 300 euro. Nello specifico risulta possibile mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo A15, Samsung Galaxy A12, Motorola E7i Power, Oppo A74, samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 9T o similari.

Allettante è anche la proposta aggiuntiva dell’azienda, infatti gli utenti possono pensare di acquistare l’accoppiata TCL 20L e TCL MoveAudio S150, spendendo complessivamente solo 199 euro; in alter parole, le cuffiette true wireless saranno regalate completamente da Carrefour, un plus non da poco, da saper cogliere subito al volo, ma solo con l’acquisto del modello indicato.

Tutte le altre promozioni della campagna promozionale sono raccolte nelle pagine sottostanti, dovete infatti ricordare che i prezzi sono da considerarsi validi con garanzia di 24 mesi, e sopratutto per varianti completamente no brand (o sbrandizzate, quindi con aggiornamenti più tempestivi).