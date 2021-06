Le offerte lanciate in questi giorni da Esselunga vi potranno davvero far girare la testa, gli utenti hanno tra le mani incredibili possibilità di risparmio, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

La campagna promozionale dell’azienda, come sempre accade, risulta essere disponibile solamente presso i negozi fisici sparsi per il territori, e non sul sito ufficiale. Gli utenti dovranno quindi recarsi personalmente presso gli stessi per effettuare gli acquisti, senza limitazioni particolari, se non nel numero di scorte effettivamente disponibili.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

Esselunga: lo sconto è assurdo

Lo sconto più interessante del volantino esselunga riguarda chiaramente l’Apple iPhone 12, uno degli smartphone più richiesti degli ultimi mesi, oggi finalmente disponibile ad un prezzo complessivamente accessibile ed accettabile. Gli utenti interessati, infatti, lo potranno pagare solamente 789 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria integrata.

La scheda tecnica parla di un prodotto veramente di alto livello, infatti ha display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, 4GB di RAM, riconoscimento del viso 3D, 2 fotocamere integrate nella parte posteriore, e sopratutto un sensore anteriore di buonissima qualità generale.

Il prodotto, come anticipato, è disponibile nella variante completamente sbrandizzata, con annessa la solita garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata presso i relativi punti vendita di acquisto. Maggiori dettagli in merito al volantino Esselunga citato nell’articolo sono disponibili direttamente poco sotto, ricordando anche il ridotto quantitativo di scorte effettivamente dislocate nei singoli negozi del territorio.