Dopo quasi 10 anni dall’ultimo modello, l’azienda di smartphone Motorola ha presentato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone rugged della serie Defy. Stiamo parlando, in particolare, del nuovo Motorola Defy 2021, vediamo brevemente le sue peculiarità.

Motorola Defy 2021: il nuovo rugged phone di Motorola

Motorola ha quindi svelato in veste ufficiale un nuovo rugged phone della serie Defy, dopo l’annuncio dell’ultimo modello risalente a circa 10 anni fa. Nello specifico, il nuovo Motorola Defy 2021 si distingue per la sua costruzione estremamente robusta (è stato infatti realizzato in collaborazione con Bullitt Group, azienda specializzata in rugged phone).

Si tratta di uno smartphone pensato appositamente per resistere a diversi sforzi e situazioni estreme. Troviamo, infatti, la certificazione militare MIL-STD-810H, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, la resistenza ai danni da caduta su acciaio fino a 1,8 m, la resistenza alle vibrazioni categoria 4 e la resistenza all’umidità e alla salsedine.

Per quanto riguarda il resto, ci troviamo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Sotto alla scocca, ad esempio, è presente il SoC Snapdragpn 662 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il display, poi, ha una diagonale da 6.4 pollici con una risoluzione pari ad HD+ e con un refresh rate a 60Hz. Il comparto fotografico include 4 fotocamere posteriori da 48+8+2+2 megapixel, è presente una grande batteria da ben 5000 mAh con ricarica rapida da 20W e non manca nemmeno il chip NFC per i pagamenti contacless.

Prezzi e disponibilità

Per il momento sappiamo che il nuovo device di Motorola, il Motorola Defy 2021, sarà distribuito in America Latina e in altri mercati ad un prezzo di 329 euro.