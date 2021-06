Stando a quanto è emerso in queste ore Motorola presenterà a breve un nuovo smartphone dotato del supporto alle reti 5G. In particolare, si tratta del prossimo Motorola Moto G Stylus 5G.

Motorola presenterà il nuovo Motorola Moto G Stylus 5G

Non molto tempo fa era stato annunciato sul mercato un device a marchio Motorola dotato di un pennino, cioè il Moto G Stylus. Come già accennato, quest’ultimo dovrebbe arrivare nuovamente in una nuova versione. A caratterizzarla ci sarà il supporto alle reti 5G. Lo smartphone, in particolare, ha ottenuto diverse certificazioni (tra le quali quella FCC) ed è stato inoltre avvistato in alcune immagini renders pubblicate sul sito Techniknews.

Come è possibile osservare, il design e l’aspetto estetico del nuovo dispositivo dell’azienda è leggermente differente rispetto alla versione precedente con solo supporto al 4G. Sul retro, infatti, questa volta troveremo quattro fotocamere poste in una zona quadrata, ma al momento non sappiamo con esattezza quali saranno i sensori fotografici. Sul fronte, invece, ci sarà sempre un display con un piccolo foro laterale e anche questa volta troveremo il supporto al pennino.

Oltre a questo, la differenza più grande tra il nuovo Moto G Stylus 5G e la sua variante 4G risiederà ovviamente nel processore. Stando ai rumors, sotto al cofano della nuova versione troveremo un SoC di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 480 (il precedente modello montava invece il SoC Snapdragon 678). Non dovrebbero mancare, infine, il jack audio e ben 256 GB di storage interno.

Per il momento questo è quello che sappiamo di questo nuovo dispositivo di Motorola, ma dovrebbero emergere nuovi dettagli nel corso dei prossimi giorni.