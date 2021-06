Tutti quelli che stanno provando ad acquistare un PC nuovo si saranno sicuramente accorti di quanto possa essere complicato trovare una GPU a dei prezzi accessibili. Questo problema in parte è dovuto alla grande domanda che c’è stata nel corso di questi mesi, legata anche alla mancanza di materiale per costruire chip e processori non solamente delle schede video, ma anche delle console e di tutti i componenti elettronici.

Inoltre, se a questo si va ad affiancare una cosa molto popolare chiamata “mining“, la questione diventa davvero spigolosa. Infatti, basti pensare che nel primo quarto del 2021 sono state vendute la cifra non modica di 700.000 GPU per scopo di mining di Bitcoin ed altre criptovalute.

Criptovalute e GPU: un mercato ormai prosciugato