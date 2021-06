Iliad con 120GB devasta la concorrenza: ecco quanto costa la Flash

Rendere la situazione difficile a un gestore come Iliad in questo momento sarebbe davvero complicato per tutti. Anche le realtà più importanti infatti riescono a stento a tenere il passo di questo provider, il quale si sta imponendo sempre di più ogni anno. Il suo operato sembra essere davvero perfetto in ogni sua linea, dalle promozioni fino ad arrivare ai servizi offerti.

Fin dal primo momento qualcuno si era accorto che qualcosa sarebbe cambiato. Il gestore infatti è stato in grado di mettere gli altri in condizione di doversi adeguare. Ora però, quando tutto sembrava in un periodo di stasi, Iliad ha scelto di schiacciare sull’acceleratore lanciando due promozioni strepitose. Queste ora sono disponibili sul sito ufficiale con prezzi diversi ma con contenuti molto simili, anche se una risulta davvero strepitosa sotto tutti i punti di vista.

Iliad: gli utenti possono scegliere tra due offerte, ecco la Flash 120 e la Giga 80

Sul sito ufficiale di Iliad è possibile trovare più soluzioni, le quali in questo momento rappresento nel meglio sul mercato. Si tratta di due offerte mobili che nessuno si sarebbe aspettato di trovare durante questo mese di giugno ma che invece stanno portando numerosi utenti tra le fila del gestore.

La Flash 120 e la Giga 80 sono molto simili tra loro visto che offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. La prima però si differenzia dalla seconda in quanto offre 120 giga in rete 5G, mentre l’altra 80 giga in 4G. I prezzi sono chiaramente diversi: la prima promo costa 9,99 € al mese mentre la seconda 7,99 € al mese, entrambe per sempre.