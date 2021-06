Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha finalmente svelato il suo nuovo trio di smartphone di fascia alta. Nello specifico, sono stati presentati i nuovi Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 SE. Vediamo brevemente le caratteristiche principali di ognuno di essi.

Honor annuncia il nuovo trio di smartphone Honor 50

Il noto produttore cinese ha quindi svelato il suo nuovo trio di smartphone di fascia alta. Partendo da Honor 50, qui troviamo un ampio display con i bordi leggermente curvi e con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Il pannello è un AMOLED in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a ben 120Hz. Il modello Pro, dal canto suo, vanta le stesse feature, anche se dispone di una diagonale dello schermo leggermente maggiorata e vanta la presenza di una doppia fotocamera per i selfie.

La parte posteriore di entrambi i device è caratterizzata dal nuovo modulo fotografico con due zone circolari. Nello specifico, abbiamo un sensore fotografico principale da ben 108 megapixel accoppiato ad un sensore grandangolare da 8 megapixel e da due sensori per scatti macro e di profondità da 2 megapixel ciascuno. Le performance sono invece affidate al nuovo processore di casa Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 778. Non manca infine la presenza della ricarica rapida da ben 66W.

Honor 50 SE, dal canto suo, dispone di un design piuttosto simile a quello dei fratelli maggiori. Il display, in questo caso, ha i bordi piatti ed è un IPS LCD con un refresh rate da 90Hz. Anche il comparto fotografico rimane invariato, dato che abbiamo sempre quattro fotocamere da 108+8+2+2 megapixel. Il processore, in questo caso, è invece il SoC MediaTek Dimensity 800.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone di punta di Honor saranno distribuiti in Cina secondo i seguenti prezzi: