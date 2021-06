La serie Honor 50 verrà lanciata il 16 giugno in Cina. Prima di questo annuncio, abbiamo sentito che ci saranno due dispositivi: Honor 50 e Honor 50 Pro. A quanto pare, si è scoperto l’esistenza di un terzo modello chiamato Honor 50 SE.

Le informazioni provengono da Teme (@RODENT950), noto per le sue perdite relative a Huawei e Honor. Un tweet pubblicato oggi ha rivelato che la serie Honor 50 includerà Honor 50 SE, Honor 50 e Honor 50 Pro. Sfortunatamente, le specifiche del dispositivo non sono note e non abbiamo un’idea di come sarà. Tuttavia, l’Honor 50 SE dovrebbe essere una sorta di modello Lite con un prezzo inferiore all’Honor 50.

Honor 50 Pro: specifiche rivelate da un benchmark

L’Honor 50 Pro verrà fornito con un processore Snapdragon 778G, mentre l’Honor 50 dovrebbe avere un processore Dimensity 1200. C’è la possibilità che anche il modello SE abbia un chipset MediaTek. Tutti e tre gli smartphone dovrebbero eseguire immediatamente la Magic UI 5.0 basata su Android 11.

Il resto delle specifiche dell’Honor 50 Pro+ rivelate dal database di benchmark includono uno schermo AMOLED QHD+ da 6,79 pollici a 120 Hz, RAM LPDDR5 da 8 GB, memoria UFS 3.1 da 128 GB e una batteria da 4.400 mAh con supporto per la ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W.

Lo smartphone avrà una configurazione a doppia fotocamera (32MP + 8MP) nella parte anteriore, mentre la parte posteriore sfoggerà una fotocamera principale da 50MP unita a un ultrawide da 13MP, un teleobiettivo da 8MP e un’unità ToF 3D. Al momento, non sappiamo quando il device verrá rilasciato ufficialmente in maniera globale, ma forse lo scopriremo presto.