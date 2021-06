Le offerte Carrefour vi faranno davvero perdere la testa, rappresentano un buonissimo punto di partenza per accedere ai prodotti maggiormente desiderati, senza essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il risparmio del volantino Carrefour parte dalla fascia media della telefonia mobile, e degli indossabili, con una promozione molto allettante; gli utenti potranno difatti aggiungere al proprio carrello la coppia Amazfit Bip Lite e Oppo A72, godendo di uno sconto complessivo pari al 50% dell’originario prezzo di listino. La spesa finale sarà infatti di 159 euro, contro i 318 euro previsti originariamente.

Carrefour: gli altri sconti

Scorrendo la campagna promozionale di Carrefour scopriamo altre occasioni ugualmente molto interessanti, una di queste riguarda la possibilità di ricevere una carta regalo Netflix del valore di 25 euro. Per ottenerla non sono necessarie operazioni particolari, dovrete semplicemente scegliere uno dei televisori contrassegnati dall’apposito bollino, ed il gioco è fatto.

Gli smartphone in promozione, invece, rientrano più che altro nella fascia intermedia della telefonia mobile, tra questi possiamo trovare Alcatel 1SE, Oppo A54, Samsung Galaxy A02s e anche Xiaomi redmi Note 10, tutti proposti ad un prezzo che non sarà superiore ai 249 euro, e con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Se volete ricevere maggiori informazioni in merito agli sconti Carrefour, e ricevere anche tutti gli altri prezzi del volantino, dovete assolutamente aprire il prima possibile le pagine che trovate incluse nell’articolo (per visualizzarle in alta definizione, cliccate sull’immagine stessa).