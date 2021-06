Android: solo queste 7 app diventano gratis oggi sul Play Store

La storia c’è insegnato che il sistema operativo per eccellenza in questo momento è Android, il quale batte e tante altre realtà. Durante gli ultimi anni il mondo mobile è diventato sempre più accessibile anche per coloro che risultavano più inesperti. A consentire tutto questo ci ha pensato proprio Google con la sua piattaforma mobile, la quale è semplicissima da utilizzare anche per coloro che sono alle prime armi.

Il sistema operativo Android infatti risulta davvero semplice in ogni suo utilizzo, con tanti progressi compiuti negli ultimi anni. Questi hanno portato Google a primeggiare nel mondo mobile e a battere addirittura Microsoft con il suo Windows. I numeri parlano infatti molto chiaro: Android possiede 2 miliardi di utenti con 3 miliardi di dispositivi attivi ogni mese. Questi dati sono davvero spaventosi e sono frutto di una strategia molto attenta sviluppata negli anni. Ad essere parte integrante di tutto questo è poi il Play Store di Google, spazio dedicato al download dei contenuti. Questi possono essere sia gratis che a pagamento ma durante questi giorni numerose applicazioni e giochi sono venuti fuori gratis in via del tutto eccezionale.

Per avere gratis tante offerte da parte di Amazon mi consigliamo poi di scrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis solo per qualche giorno

Anche oggi c’è una lista piena di contenuti, tutti gratuiti ma solo per qualche giorno. Ecco l’elenco: