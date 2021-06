Android: 13 app e giochi ora sono gratis sul Play Store di Google

Ci sono davvero tantissimi motivi per scegliere uno smartphone Android quando si ha bisogno di acquistare un nuovo dispositivo mobile. Soprattutto coloro che hanno già avuto il robottino verde in passato non riescono a fare a meno delle varie opportunità che questo mette a disposizione. Il merito è tutto di Google che ha saputo attendere prima di lanciare diverse nuove soluzioni, le quali oggi sono in pianta stabile le migliori dell’intera piattaforma.

Ricordiamo infatti che Android nasce con alcuni presupposti fondamentali, i quali non sono stati snaturati dopo anni. Il primo comprende una grande versatilità che permetterà per sempre agli utenti di sentirsi a proprio agio, modificando il sistema operativo secondo le proprie volontà. Sotto questo aspetto non si può infatti sottovalutare l’apporto del Play Store, market che permette di scaricare titoli di ogni genere tra giochi o applicazioni. Inoltre proprio durante questi giorni sembra essere in atto una svendita, con numerosi titoli proposti addirittura gratis.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per un periodo limitato di tempo sul Play Store

Qui in basso c’è una lista piena di titoli a pagamento che saranno gratis per tutti gli utenti Android. Ci sono anche tutti i link diretti per il download ufficiale dal Play Store in sicurezza totale.