ho. Mobile supera la concorrenza con 3 offerte e un regalo per tutti

In tanti prima faticavano a capirne il nome e la funzionalità, ma oggi ho. Mobile è una vera sicurezza per chi cerca un nuovo gestore. Tra i primi all’interno dei provider virtuali, questo gestore sta riuscendo a dominare grazie ai tanti contenuti delle sue offerte ma soprattutto grazie alla qualità offerta dalla rete Vodafone.

Ci sono attualmente tre promozioni che possono permettere a tutti di diventare parte integrante della famiglia ho. Mobile. Inoltre, di fianco a queste tre offerte destinate a qualsiasi gestore, c’è un’opzione molto interessante che è “Riparti“. Grazie a questo sarà possibile infatti stoppare la navigazione per non scalare soldi dal credito residuo quando finiranno i giga, ripartendo con la solita offerta quando si vorrà. Una motivazione in più per scegliere una delle promozioni di uno dei gestori più ricercati del mercato.

ho. Mobile: con queste tre offerte la concorrenza resta al palo

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: