ho. Mobile: offerte nuove fino a 100GB con opzione "Riparti" inclusa

Uno dei gestori con più qualità e soprattutto più attivi negli ultimi tempi risulta di certo ho. Mobile, il quale sta ottenendo grandi risultati. Sempre più utenti valutano le sue offerte visti i contenuti ma soprattutto viste le opportunità fornite.

Si tratta infatti di promozioni mobili di altissimo livello, con una qualità fuori dal comune grazie all’appoggio sulla rete di Vodafone limitata solo in alcuni casi a 30 mbps. Le promozioni in questione sono tre, tutte piene di contenuti e destinate a utenti provenienti da più gestori. Inoltre sarà presente la soluzione meglio nota con il nome di “Riparti“. Con quest’ultima sarà possibile non preoccuparsi di eventuali costi in più quando finiscono i giga, visto che ho. Mobile bloccherà la connessione. Sarà poi possibile ripartire con il solito piano senza costi aggiuntivi anticipando il rinnovo.

ho. Mobile: le tre offerte migliori di giugno ancora disponibili

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: