Nuovi prezzi disponibili da Coop e Ipercoop con incredibili possibilità di risparmio per tantissimi utenti pronti ad acquistare la tecnologia generale, in uno dei moltissimi punti vendita in Italia.

Avvicinandovi a Coop e Ipercoop dovete sapere che gli ordini non potranno in nessun modo essere effettuati online sul sito ufficiale, ma sarete costretti a recarvi personalmente presso uno dei tanti negozi sul territorio. Ogni prodotto viene venduto con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto nella variante no brand (solo se appartenente al segmento della telefonia mobile).

Coop e Ipercoop: le offerte sono assurde

Il prodotto su cui si basa quasi interamente il volantino Coop e Ipercoop è lo Xiaomi Redmi Note 10, uno smartphone relativamente economico, caratterizzato da discrete specifiche tecniche complessive, ed in vendita ad un prezzo assolutamente abbordabile.

La scheda tecnica parla di un modello con sistema operativo Android 11 e personalizzazione grafica MIUI 12, processore octa-core, batteria da 5000mAh, NFC, 4GB di memoria RAM, 128GB di memoria interna e connettività 4G LTE. Il display è da 6,43 pollici con risoluzione HD+, mentre il comparto fotografico è composto da 4 sensori posteriori, con principale da 48 megapixel.

All’interno del volantino di Coop e Ipercoop sono presenti anche altri piccoli sconti mirati sugli elettrodomestici per la propria casa, se volete conoscerli da vicino dovete aprire le pagine sottostanti. Ricordatevi, inoltre, che i prezzi indicati saranno validi solamente dal 17 giugno, non prima e nemmeno sul sito ufficiale.