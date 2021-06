Le offerte attivate in questi giorni da Bennet promettono all’utente finale un risparmio quasi unico nel proprio genere, la perfetta occasione per riuscire a spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato solo ed esclusivamente in negozio.

Come sempre accade parlando di Bennet, ricordiamo comunque che gli ordini non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale dell’azienda; i prodotti non sono stati distribuiti con scorte limitate, dovrebbero essere disponibili anche verso il termine della campagna promozionale, e sono tutti commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre alla versione completamente sbrandizzata.

Bennet: le offerte sono molto interessanti

I prezzi più interessanti del volantino Bennet toccano alcuni smartphone di fascia medio bassa, tra i quali troviamo Galax A02s, in vendita a 129 euro, Samsung Galaxy S10 Lite a 299 euro, oppure il Galaxy A22 a 167,40 euro.

L’attenzione, indipendentemente da tutto, è catturata direttamente da uno dei migliori smartphone Apple degli ultimi anni, stiamo parlando dell’Apple iPhone 11, un modello desideratissimo dagli utenti, oggi finalmente acquistabile a soli 549 euro (nella variante con 128GB di memoria interna).

Sempre nello stesso volantino Bennet, se interessati, si possono trovare anche alcune riduzioni importanti sui televisori di ultima generazione, con prezzi che partono da 119 euro, fino ad un massimo di 599 euro. Per conoscere nel dettaglio ogni singolo sconto, aprite quanto prima le pagine che potete trovare nell’articolo stesso, ricordandovi anche le varie limitazioni discusse in precedenza.