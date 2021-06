Il volantino Comet riesce ancora una volta a superare abbondantemente le aspettative dei consumatori, proponendo tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire per cercare di risparmiare al massimo.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti dell’azienda, risulta essere disponibile anche online sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa effettivi. Il Tasso Zero, al contrario, potrà essere richiesto solamente dagli utenti che spenderanno più di 199 euro.

Se non volete perdervi nemmeno uno sconto su Amazon, correte ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Comet: offerte a più non posso

Le possibilità di acquisto da Comet sono veramente moltissime, a partire ad esempio dagli attuali top di gamma del mercato nazionale, lanciati tutti dall’azienda sudcoreana Samsung. I modelli disponibili sono Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G, con prezzi che salgono da un minimo di 449 euro, fino ad un massimo di 1129 euro.

Volendo invece rientrare nei 500 euro di spesa, potrete scoprire altre piccole occasioni ugualmente molto interessanti, quali possono essere rappresentate da Xiaomi Mi 11 Lite 5G e 4G, senza dimenticarsi di Redmi Note 9 e 9T, oppure anche gli ultimi dispositivi di fascia media lanciati da Oppo.

Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei medesimi punti d’acquisto, le versioni sbrandizzate invece permetteranno di ricevere aggiornamenti assolutamente tempestivi. I dettagli del volantino Comet sono interamente raccolti per voi nell’articolo che potete trovare direttamente qui sotto, inserito come galleria fotografica.