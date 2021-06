Nell’ultimo anno i fan di tantissime serie TV, che siano targate Netflix o meno, hanno visto i propri show preferiti rimandati. Il motivo, neanche a dirlo, la pandemia di Covid-19 che ha sicuramente causato parecchi stravolgimenti. Una delle serie più penalizzate in tal senso è stata The Witcher; per quanto riguarda la serie Netflix infatti persino il protagonista, Henry Cavill, ha subito il contagio.

Fortunatamente l’attore ha contratto il virus in modo asintotico, non presentando sintomi. Questo, com’è facile immaginare, ha causato una serie di ritardi che si sono alla fine concretizzati con lo slittamento della serie TV. Adesso però sembra che tutto sia pronto; Netflix infatti ha recentemente rilasciato il primo teaser trailer della seconda stagione di The Witcher.

Netflix: Ecco il primo tesser di The Witcher stagione 2

Dopo tante attese i fan dello strigo possono dunque gioire; Netflix ha rilasciato sui propri canali social il primo trailer della seconda stagione della serie TV. Il trailer, della durata di una decina di secondi, si concentra sul personaggio di Ciri. Un piccolo montaggio di alcune scene che però sembrano preannunciare un tono decisamente più cupo rispetto alla stagione precedente.

Intanto però per i fondi The Witcher arriva anche un’altra bella notizia. Nei giorni scorsi infatti è stata annunciata una collaborazione tra Netflix e CDPR per il 9 di luglio quando avrà luogo il Witchercon; un evento speciale in cui verranno rilasciate tante novità e sicuramente nuove anticipazioni sulla seconda stagione. Non resta dunque che attendere il 9 di luglio per, magari chissà, scoprire, la data di uscita della seconda stagione.