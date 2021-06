Netflix propone proprio in questo mese di Giugno una serie di importanti titoli per gli utenti. Dallo scorso 28 Maggio, ad esempio, gli appassionati possono gustarsi le nuove puntate di uno dei telefilm più attesi dell’anno: Lucifer. I clienti che decidono di avvicinarsi per la prima volta alla piattaforma streaming possono ora beneficiare di due promozioni da non perdere grazie a TIM e Sky.

Netflix, le grandi promozioni per guardare tutto quasi gratis

La partnership di TIM con Netflix ha portato alla nascita della promozione Mondo Netflix. Gli abbonati che scelgono quest’offerta avranno a loro disposizione tutti i titoli presenti in catalogo di TIMvision con la presenza di tutti i titoli di Netflix. Il prezzo previsto per il pagamento ogni trenta giorni sarà di 12,99 euro con il TIMvision Box disponibile a costo zero.

La seconda promozione è invece stata elaborata da Sky. Gli abbonati della tv satellitare con maggiore fedeltà hanno la possibilità di attivare il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. In questo caso, gli abbonati che optano per Intrattenimento Plus pagheranno ogni trenta giorni un costo extra di 9,99 euro. Inclusi nel prezzo però ci sono tutte le serie tv e i film di Netflix.

Sempre per accedere a Netflix, i possibili clienti possono anche affidarsi ai servizi VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.