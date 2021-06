I nuovi prezzi lanciati da Unieuro raggiungono a tutti gli effetti livelli mai visti prima, garantendo un risparmio quasi senza precedenti, e mettendosi a disposizione dei singoli consumatori che vorranno acquistare la tecnologia di ultima generazione.

La campagna promozionale, come era facilmente intuibile dati i pregressi aziendali, risulta essere disponibile in ogni negozio dell’azienda sul territorio, come anche direttamente sul sito ufficiale, tramite il quale è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. I clienti potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Unieuro: occhio alle offerte, sono speciali

La spesa da Unieuro è ridottissima ai minimi termini, grazie alla presenza di sconti importanti su alcuni dei migliori prodotti in circolazione. Tra questi annoveriamo chiaramente Apple iPhone 11, disponibile a 679 euro, passando anche per il più datato Asus ZenFone 7 Pro, acquistabile a 559 euro, oppure Galaxy S21 Ultra 5G in vendita a 1099 euro e Oppo Find X3 Neo, oggi disponibile per tutti a 699 euro.

Le proposte del volantino si abbandonano anche verso fasce molto più economiche, tra le quali si potranno trovare prodotti del calibro di Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T Pro, Oppo Find X3 Lite o similari, tutti con prezzi che non vanno oltre i 459 euro.

Il volantino Unieuro lo potete per comodità sfogliare direttamente qui sotto, troverete alcune delle migliori occasioni della giornata odierna.