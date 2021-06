Molto probabilmente non lo sapete, ma ogni giorni ci passano per le mani un mucchio di monete estremamente rare. Ossia degli esemplari che sembrano comuni, ma che in realtà hanno dei dettagli impercettibili che fanno schizzare letteralmente il valore di quella moneta. Il mondo del collezionismo è molto attento in tal senso, e ci sono persone che farebbero davvero qualsiasi cosa pur di aggiudicarsi un esemplare di questo tipo.

Infatti, ci sono moltissimi italiani che si sono trovati casualmente tra le mani un vero e proprio tesoretto. Occorre semplicemente rilevare un dettaglio particolare su quella determinata moneta. Sul web, ci sono diverse persone che hanno ricavato davvero molto denaro da questi esemplari, pensando inizialmente che si stesse parlando di un oggetto potenzialmente difettoso.

Monete rare: potresti ricavare soldi extra da questo 50 centesimi

Tuttavia, non sono solamente le monete con errori di conio che valgono molto. Infatti, oltre a quelle prodotte in edizione limitata per commemorare un evento in particolare, ci sono anche le vecchie monete.

Ad esempio, abbiamo le vecchie Lire di cui molti italiani sono molto gelosi, custodendole nelle loro case molto meticolosamente. In particolare, parliamo delle versioni che sono più datate, come ad esempio il 50 centesimi di Napoleone I, il quale potrebbe farvi davvero guadagnare parecchio.

Coniata nel 1814, questo esemplare è considerato particolarmente raro perché prodotta in un solo anno e non si è neanche a conoscenza del numero di pezzi che sono sparsi in tutto il mondo. Secondo ciò che riporta moneterare.net, ritrovarvi un esemplare del genere potrebbe farvi guadagnare ben 2.000 euro. Tuttavia, un collezionista, pur di accaparrarsi questo modello, potrebbe offrirvi anche di più.