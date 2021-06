ho. Mobile: nuove offerte da 100GB e occasione da non perdere per poco tempo

ho. Mobile mette a disposizione del pubblico numerose offerte di livello anche questo mese di giugno con prezzi mai visti. Ci sono più in particolare tre promozioni mobili, le quali arrivano fino a 100 giga. A destare grande soddisfazione negli utenti che sottoscrivono le promo del noto gestore virtuale però l’introduzione della promo “Riparti“.

Con quest’ultima infatti sarà possibile bloccare la navigazione in automatico quando termineranno i giga, dando ai clienti la possibilità di ripartire con il solito piano in anticipo.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: le tre offerte migliori di giugno ancora disponibili

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

SMS illimitati verso tutti i gestori

70 giga in connessione 4G ogni mese

Prezzo di 6,99 euro al mese

Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

SMS illimitati verso tutti i gestori

100 giga in connessione 4G ogni mese

Prezzo di 7,99 euro al mese

Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: