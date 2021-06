Le offerte più in voga del mese di Giugno accolgono prezzi sempre più bassi, ma sopratutto un’occasione unica nel proprio genere, un qualcosa di visto molto raramente sul mercato della telefonia mobile, ma ugualmente apprezzatissimo dagli utenti italiani.

La campagna promozionale, come era facilmente immaginabile, può essere fruita in esclusiva nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti; a differenza di quanto visto in passato, non presenta limiti territoriali. Il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, è alla portata di ogni utente che effettuerà un ordine del valore superiore ai 199 euro.

Trony: cosa riserva il volantino

Il volantino Trony riserva a tutti un’offerta molto speciale, ovvero la possibilità di ricevere buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa, senza doversi minimamente preoccupare della merce acquistata, data infatti la possibilità di aggiungere al carrello tutto ciò che più si desidera.

In alternativa, nell’eventualità in cui si decidesse di acquistare un televisore del valore superiore ai 599 euro, sarà possibile ricevere dei coupon del valore di 40 euro, sempre ogni 100 euro di spesa. Tutti sono cumulabili, ovvero se si spenderanno ad esempio 800 euro si riceveranno 8 buoni, i quali dovranno però essere sempre spesi in un secondo momento, non potranno in nessun modo essere applicati sullo stesso scontrino.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Trony discusso nel nostro articolo, vi raccomandiamo di aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.