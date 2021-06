Treyarch ha twittato oggi due teaser per i prossimi contenuti Zombie di Call of Duty: Black Ops Cold War per l’aggiornamento della Stagione 4 il 17 giugno. Le immagini condivise ci danno una buona idea di cosa aspettarsi dall’inizio della Stagione 4.

Il primo teaser mostra l’animazione della regione dalla modalità Zombies Outbreak, e questo offre ai giocatori il primo sguardo alla nuova mappa Outbreak della Stagione 4. La clip mostra solo uno scorcio dell’area ma è possibile intravedere la nuova posizione dello Zoo nei Monti Urali. Alcune potenziali posizioni erano state giá predette data la perdita della mappa dei Monti Urali, ma ora è apparentemente confermato per l’inizio della stagione 4.

Call of Duty: Warzone, il trailer mostra diversi dettagli

Il secondo tweet di Treyarch rivela che il prologo della prossima mappa Zombi basata su round inizierà il 17 giugno. L’immagine mostra uno strano dispositivo e la didascalia dice: “W. I disertori sono in viaggio. Dobbiamo muoverci per estrarre. -R.”. Non esiste una data di rilascio per la prossima mappa di sopravvivenza basata su round, ma probabilmente arriverà con l’aggiornamento di metà stagione.

Activision ha anche rilasciato un nuovo trailer cinematografico per Black Ops Cold War e Warzone, anticipando potenzialmente che la stagione 4 sta per movimentare le cose con il ritorno del “programma Numbers” dalla trama di Black Ops. Inoltre, gli utenti vedranno finalmente un cambiamento su Verdansk con il lancio della stagione 4 di Call of Duty: Warzone il 17 giugno a causa di satelliti dallo spazio.

Questi satelliti usciranno dall’orbita e atterreranno su più punti della mappa di Warzone, secondo un nuovo trailer per la quarta stagione del gioco Battle Royale. Uno dei luoghi dell’incidente è proprio al centro della mappa, un ponte tra l’ospedale e il centro, con frammenti di detriti sparsi tutt’intorno.