Call of Duty: Warzone torna a far parlare di sé dopo l’enorme aggiornamento che ha visto la mappa Verdansk scomparire (forse per sempre) dal noto battle royale. Con l’arrivo della stagione 3, il gioco sembra tornare indietro nel tempo con il rilascio di una nuova mappa chiamata Verdansk ’84. La mappa è ambientata nell’anno 1984 e, per questo motivo, ci saranno diverse canzoni degli anni ‘80 che arriveranno con l’aggiornamento della prossima stagione.

In un’intervista, il direttore creativo di Raven Software, Amos Hodge, ha detto che ci saranno piú tracce di guerra in arrivo e che “sará fantastico”. Le tracce di guerra sono canzoni che puoi assegnare prima di iniziare una partita e puoi riprodurle nel tuo veicolo quando guidi sulla mappa. Il Battle Pass della stagione 3 includerá una serie di canzoni popolari degli anni ‘80, tra cui “Should I Stay or Should I Go’” dei Clash e “You Spin Me Round” dei Dead Or Alive.

Call of Duty: Warzone, l’aggiornamento é disponibile al download

Anche la canzone “Everybody Wants to Rule the World” di Tears of Fears é una delle tracce presenti con il prossimo Pass Battaglia della terza stagione. Le nuove tracce possono essere sbloccate avanzando con il Battle Pass della stagione 3 ai livelli 72 e 94. Nel frattempo, la mappa Verdansk di Warzone è stata bombardata come parte di un evento speciale non tornerá mai piú.

La nuova stagione è giá approdata su console e PC, quindi aggiornate il vostro gioco se non l’avete ancora fatto. L’update porterá anche nuove armi e bilanciamenti al gioco battle royale.