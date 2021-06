Le nuove offerte del volantino Bennet garantiscono un livello di risparmio praticamente unico nel proprio genere, gli utenti si ritrovano difatti a poter accedere ad un lungo elenco di prodotti e di promozioni in generale, spendendo sempre cifre più basse del previsto.

La campagna promozionale, esattamente alla pari di quanto visto in precedenza in passato, risulta essere disponibile in esclusiva presso i vari punti vendita sul territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedere ai medesimi prezzi tramite il sito ufficiale, ricordando essere ogni prodotto corredato dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: le offerte sono assurde

Osservando da vicino la campagna promozionale di Bennet, scopriamo l’esistenza di alcuni sconti da non perdere assolutamente di vista. Primo fra tutti l’Apple iPhone 12, uno dei migliori smartphone in circolazione, e di recente commercializzazione sul territorio nazionale, in vendita al prezzo di 799 euro, una cifra più che accettabile, in confronto al listino originario.

Nell’eventualità in cui non foste disposti a spendere cifre così elevate, segnaliamo la presenza di iPhone 11, il modello appena precedente, disponibile all’acquisto a 599 euro, oppure di una serie di entry level con sistema operativo Android, quali sono Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 9AT e similari, tutti disponibili a meno di 159 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Bennet, raccomandiamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che potete trovare elencate nell’articolo, ed inserite come galleria fotografica.