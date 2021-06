Il volantino di Coop e Ipercoop è assolutamente da primato, raccoglie una miriade di promozioni veramente assurde con le quali confrontarsi per riuscire a spendere sempre meno su ogni singolo acquisto, senza dover mai rinunciare alla qualità generale, o doversi accontentare a modelli economici.

Il risparmio da Coop e Ipercoop è sempre garantito, grazie a questa campagna promozionale ognuno di noi potrà recarsi personalmente in negozio, riuscendo ad accedere agli sconti, e ricevendo in cambio anche una garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita. I prodotti mobile, inoltre, sono tutti commercializzati con variante no brand.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, al suo interno troverete una lunga serie di offerte Amazon con alcuni dei migliori codici sconto del momento.

Coop e Ipercoop: le offerte come non le avevate mai viste

I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop rientrano quasi integralmente nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, con prezzi finali che non vanno oltre i 500 euro, indipendentemente dal modello selezionato. I migliori sono Apple iPhone SE 2020, attualmente disponibile all’acquisto a 439 euro, passando poi per Oppo A94 a 349 euro, oppure il più economico Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo si aggira attorno a soli 299 euro.

L’unico top di gamma coinvolto nella campagna promozionale è il Motorola Razr, lo smartphone con il display flessibile, in vendita a poco meno di 1000 euro. Le altre proposte del volantino discusso nel nostro articolo sono interamente raccolte nelle pagine sottostanti, troverete l’elenco aggiornato con le migliori proposte raccolte in una comoda galleria fotografica.