Il tanto atteso Elden Ring di FromSoftware è riemerso ieri come parte del Summer Game Fest 2021. Un nuovo trailer di gioco ha mostrato il mondo che i giocatori esploreranno, sia a piedi che a cavallo. Un’altra meccanica di gioco mostrata è l’evocazione, la quale consente ai giocatori di attirare fantasmi blu amichevoli di altri giocatori per aiutarli a superare i pericoli che li attendono.

Parlando di dettagli, l’editore Bandai Namco ha confermato che Elden Ring supporta il gioco cooperativo a quattro giocatori. I giocatori possono “… attraversare a piedi o a cavallo, da soli o online con gli amici, attraverso pianure erbose, paludi soffocanti e foreste lussureggianti”. I giocatori possono sperimentare “un’ampia varietà di armi, abilità magiche ed altre abilità”. Possono entrare in battaglia o seguire un percorso furtivo.

Elden Ring arriverá su console e PC il 21 gennaio 2022

Al momento non è chiaro se il gioco supporti anche le invasioni PvP come nei giochi precedenti. Le invasioni e la co-op erano entrambe le basi dei precedenti giochi FromSoftware come la trilogia di Dark Souls e Bloodborne. Tuttavia, il titolo 2019 dello studio, Sekiro: Shadows Die Twice, ha evitato entrambe queste meccaniche per un’esperienza esclusivamente per giocatore singolo.

Elden Ring è stato presentato all’E3 2019, con un trailer mostrato durante il keynote di Microsoft. Oltre al nuovo filmato di gioco, Bandai Namco e FromSoftware hanno confermato una data di uscita del 21 gennaio 2022 per Elden Ring. Se non ci sono ritardi, i fan si godranno il gioco tra circa sette mesi. Elden Ring arriverà su Xbox Serie X, Xbox Serie S, Xbox One, PC, PS5 e PS4. Il gioco supporta lo Smart Delivery su piattaforme Xbox, nonché un aggiornamento gratuito su sistemi PlayStation.