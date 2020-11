Ammettiamolo, tutti noi abbiamo fantasticato tantissime volte sull’idea Di avere un anello “magico” con cui il nostro dito poteva trasformarsi in una vera e propria bacchetta magica. Chi ce lo avrebbe mai detto che la tecnologia avrebbe potuto raggiungere dei traguardi che tanto tempo fa si pensava solo la magia e la fantasia avrebbero toccato? È per questo che è stato creato Ring, un anello smart con cui è possibile fare moltissime cose che vi elencheremo nell’articolo a seguire.

Ring, ecco cosa in grado di fare questo anello magico

Si chiama Ring, questo anello, ed è in grado fare moltissime cose. Accendere e spegnere le luci, aprire le e-mail, può consentirci persino di scrivere a mezz’aria! Tutto questo grazie al fatto che è possibile collegarlo ai nostri dispositivi mobili. Basterà ruotare il dito per comporre dei testi riconoscibili dai nostri dispositivi, o semplicemente per ricevere gli avvisi tramite delle luci LED e delle vibrazioni direttamente sul nostro dito. Sentirà persino di comandare a distanza gli elettrodomestici. Tutto questo è possibile grazie a un giroscopio installato sull’anello, che rileva i movimenti del nostro dito e li trasmette ai nostri dispositivi, attraverso il Bluetooth.

Questo anello è compatibile con iOS, Android , pc e altri dispositivi indossabili. È in grado inoltre, di garantire la riconoscibilità di oltre 1000 gesti. A quelli prestabiliti, sarà possibile personalizzare una serie di gesti per renderlo perfetto per le proprie esigenze. Insomma, una vera e propria magia! Per concludere mi diciamo che con questo anello è possibile creare anche delle playlist personali ed effettuare pagamenti su varie piattaforme apposite. Considerando le funzionalità, questo oggetto non costa poi tanto se consideriamo che non supera i 200 € per l’acquisto.