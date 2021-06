Assane Diop, il protagonista di Lupin, tornerà a breve sulla piattaforma Netflix. Nell’attesa le voci sulla seconda parte sono molte ma non tutte veritiere. Finalmente però è arrivata la nuova clip con le immagini in anteprima in occasione della Geeked Week, evento online dedicato alla cultura geek. Come sempre, sarà possibile vedere i nuovi episodi su Netflix, Sky Q e NOW, a partire dall’11 giugno.