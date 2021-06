Secondo quanto riferito, Facebook sta lavorando su un suo smartwatch con connettivitá dati mobile. Abbiamo sentito parlare per la prima volta del dispositivo a febbraio di quest’anno, ma all’epoca non abbiamo visto molto sulle sue specifiche hardware. Tuttavia, una nuova perdita suggerisce che il primo smartwatch di Facebook presenterà un display rimuovibile e due fotocamere.

Precedenti perdite avevano rivelato che il prossimo smartwatch di Facebook sarebbe stato dotato di connettività dati mobile, insieme a una serie di funzionalità di monitoraggio della salute e del fitness. La perdita ha anche suggerito che l’indossabile eseguirà una versione open source di Android e si integrerà con i servizi di fitness più popolari. Ora, un nuovo rapporto di The Verge ha rivelato alcuni dettagli sull’hardware che puoi aspettarti di vedere sullo smartwatch di Facebook.

Facebook non ha dichiarato un data di lancio per il duo dispositivo

Secondo il rapporto, il prossimo smartwatch di Facebook presenterà un design unico che consentirebbe agli utenti di rimuovere il display dal telaio in acciaio inossidabile per acquisire foto e video o effettuare videochiamate. A tal fine, l’orologio sarà dotato anche di due fotocamere.

Facebook sembra essere in trattative con altre società per creare accessori per il display rimovibile che consentirebbe agli utenti di collegarlo a cose come gli zaini. Come accennato nelle perdite precedenti, l’orologio offrirà anche connettività cellulare per aiutare gli utenti a condividere facilmente foto e video su app come Instagram.

Al momento, non abbiamo ulteriori dettagli sullo smartwatch. Tuttavia, il rapporto aggiunge che probabilmente Facebook lo lancerà negli Stati Uniti la prossima estate e potrebbe avere un prezzo di circa 400 euro. Ci aspettiamo di vedere più perdite con maggiori dettagli sullo smartwatch nei mesi precedenti al lancio.