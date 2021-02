Il social network Facebook non ha mai nascosto le sue mire anche nel settore hardware del mercato tecnologico, un settore nel quale si è già avventurata con i dispositivi Portal e Oculus.

Nelle ultime ore sono emersi nuove importanti novità che riguardano questo contesto. Secondo quanto riferito dal The Information, Facebook starebbe lavorando al suo primo smartwatch. Scopriamo insieme i dettagli.

Facebook sta lavorando al suo primo smartwatch

Questo dispositivo indossabile dovrebbe essere focalizzato sulla messaggistica, la salute e il monitoraggio delle attività fisiche. Inoltre, sembra che tale smartwatch arriverà con un sistema operativo basato su Android, anche se rimane da chiarire se questa piattaforma sarà Wear OS.

L’altra eventualità in proposito al software, consiste nell’implementazione di un sistema operativo per wearable proprietario da parte di Facebook. La notizia non arriva come totalmente inaspettata: non sono un segreto gli ingenti sforzi di Facebook nello sviluppo hardware, con i suoi 6.000 dipendenti a lavoro su diversi progetti che coinvolgono dispositivi hardware, così come è accaduto per l’acquisto della startup CTRL-Labs.

The Information ha ipotizzato un lancio dello smartwatch di Facebook previsto entro il prossimo anno. È relativamente presto per pronunciarsi definitivamente, vi terremo sicuramente aggiornati sui prossimi sviluppi. Non dobbiamo dimenticarci che il dispositivo in questione è atteso per il 2022, di conseguenza non ci saranno grandi novità nel corso dei prossimi mesi, al contrario ci saranno all’inizio del nuovo anno.