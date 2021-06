Le offerte del volantino Bennet sono molto speciali, gli utenti possono pensare di accedere ad un lungo elenco di promozioni speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti da saper cogliere al volo per riuscire a risparmiare al massimo.

Coloro che vorranno accedere all’ottima promozione di Bennet, devono comunque sapere che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei negozi in Italia, in nessun modo sarà possibile accedere agli stessi sconti sul sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ogni prodotto acquistato è supportato dalla solita garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere sfruttata nei singoli punti vendita, ovvero nelle medesime location d’acquisto.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto gratis.

Bennet: ecco le nuove proposte da non perdere

Il prodotto maggiormente interessante di tutto il volantino Bennet è senza ombra di dubbio l’Apple iPhone 12, uno smartphone in grado di convincere all’acquisto la maggior parte dei consumatori, con prestazioni elevatissime, ed un prezzo finale di vendita pari a soli 799 euro. Volendo restare entro lo stesso brand, ma puntando verso una soluzione leggermente più economica, il consiglio è di scegliere l’iPhone 11 a 599 euro.

Le alternative con sistema operativo Android, invece, riguardano Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 159 euro o similari. Gli utenti che vorranno acquistare uno smartwatch, da Bennet potranno trovare un prodotto molto economico, basteranno soli 29,90 euro per ottenerlo.

Il volantino non si ferma qui, lo potete scoprire in maniera completa aprendo le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo, in tal modo ne comprenderete appieno le potenzialità e le singole offerte.