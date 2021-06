Il nuovo volantino trony vi permetterà davvero di risparmiare molto di più del previsto, senza dover sottostare a vincoli o limitazioni territoriali di alcun tipo; i prezzi sono bassi, e sopratutto risultano essere alla portata di ogni singolo consumatore in Italia.

Come ormai avrete capito, la campagna è attiva in tutti i punti vendita, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo, senza però offrire la possibilità di accesso tramite il sito ufficiale. Il Tasso Zero potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, previa accettazione da parte della finanziaria. Tutti i prodotti mobile sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location d’acquisto.

Trony: attenzione ai nuovi sconti, vi faranno risparmiare

Il fulcro centrale della campagna promozionale vede offrire la possibilità di un risparmio senza precedenti, infatti ogni 100 euro di spesa si potranno ricevere 20 euro in buoni sconto, da spendere poi in un secondo momento. Prestate attenzione, non potranno essere applicati sul medesimo scontrino, ma dovranno essere utilizzati solo successivamente.

Nel caso in cui, invece, sceglieste di acquistare un televisore da almeno 599 euro, dovete sapere che potrete ricevere buoni sconto del valore raddoppiato, pari quindi a 40 euro, sempre consegnati ogni 100 euro di spesa e con le stesse precedenti condizioni.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino trony, aprite quanto prima le pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo, ed inserite come galleria fotografica.