Wind Tre ha lanciato una nuova offerta rivolta a tutti i clienti Iliad, Vodafone e Tim che intendono effettuare il trasferimento del numero. La tariffa a cui si fa riferimento è la nuova Wind Tre Unlimited Star+, una tariffa che si pone come alternativa alla già nota GO 50 Star + Digital Limited Edition, in quanto a soli 7,99 euro al mese propone dei contenuti ancora più abbondanti.

Wind Tre Unlimited Star+: minuti, SMS e Giga illimitati a soli 7,99 euro al mese!

L’offerta Wind Tre Unlimited Star+ prevede un costo di rinnovo particolarmente conveniente e permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

L’attivazione è riservata ai clienti del gestore francese Iliad, ai clienti TIM e ai clienti Vodafone che decidono di procedere con l’acquisto di una nuova SIM Wind Tre, andando incontro a una spesa di soli 10,00 euro; e con il trasferimento del loro attuale numero.

L’offerta potrà essere richiesta presso uno dei numerosi punti vendita del gestore. I nuovi clienti potranno scaricare gratuitamente l’app ufficiale del gestore e potranno mensilmente usufruire di alcuni servizi aggiuntivi. L’operatore, infatti, include nel costo di rinnovo i seguenti servizi extra:

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

il servizio di segreteria telefonica

la navigazione hotspot

I clienti provenienti da altri operatori che intendono trasferire il numero a Wind Tre possono consultare il sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei punti vendita e conoscere tutte le offerte disponibili.