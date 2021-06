Netflix: le serie tv non mancano, ma Giugno porterà una carrettata di nuovi film

È il 9 di Giugno e, nonostante il maltempo, l’aria estiva inizia a farsi sentire. Ciò significa che a breve potremo tornare a razzolare nella sabbia, a prendere il sole, a farci tutti i bagni di cui abbiamo bisogno, a staccare finalmente la spina, a divertirci. C’è anche chi però non ama tutto questo e preferisce rilassarsi all’ombra, con qualsiasi comodità e una bella serie tv o film ad illuminare la stanza. Ebbene, anche in tal caso il divertimento non mancherà. Per questo mese infatti Netflix ha preparato un elenco piuttosto vasto di film e serie tv da non perdere assolutamente, soprattutto se si ama il colosso.

Netflix: la lista delle serie tv di Giugno

Octonauts

It’s a Sin

Akumadama Drive

Sharp Objects

All American

Summertime

Sweet Tooth

Feel Good

Genius: Aretha

Summer Camp

American Housewife

Emergence

Human: il mondo dentro di noi

Dom

Loki

The Sinner

The Leftovers

Omicidio A Easttown

Alla ricerca del fritto perfetto

Trese – Detective delle tenebre

The Gloaming – Le ore più buie

Solar Opposites

The Killing

Zenimation

Lupin

Blindspotting

Katy Keene

Elite – Storie brevi: Guzmán Caye Rebe

Workin’ Moms

Black Summer

Katla

Love, Victor

Physical

Life in Pieces

Cobra – Unità Anticrisi

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Elite

Alfredino – Una Storia Italiana

Here and Now

Il regista nudo

Sex/Life

La misteriosa accademia per giovani geni

Solos

Bosch

Pride

Boris

Netflix: i film del mese