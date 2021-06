Il mese di giugno sarà ricco di succose novità per tutti gli abbonati a Netflix. Fra poco più di una settimana, ovvero il 18 giugno, arriverà in particolare Elite 4, la quarta inedita stagione della famosa serie televisiva spagnola. La piattaforma ha già distribuito il trailer ufficiale ma le novità non finiranno qui, dato che saranno disponibili 4 episodi speciali dedicati ai protagonisti della serie.

La terza stagione dell’amata serie televisiva spagnola si è conclusa lasciando alcune storyline ancora in sospeso. Forse per portarle a conclusione o per avviare al meglio la quarta stagione, sono stati realizzati 4 episodi speciali (denominati “Storie Brevi”) dedicati ai protagonisti e verranno trasmessi quotidianamente a partire dal 14 giugno fino al 18 giugno, giorno in cui verrà distribuita la nuova stagione di Elite 4.

Il primo episodio speciale vedrà come protagonisti Guzmàn, Cayetana e Rebe. Questi ultimi si ritroveranno in una situazione alquanto insolita e particolare, in seguito all’assunzione di funghetti allucinogeni. Il secondo episodio, invece, andrà a focalizzarsi sulla storyline tra Guzmàn e Nadia. I due si ritrovano a vivere la loro storia d’amore a distanza e forse questo episodio chiarirà come andrà a finire tra i due.

Il terzo episodio sarà invece incentrato su Omar, Ander e Alexis. Ander, in particolare, cercherà di stare vicino all’amico Alexis in una fase delicata della sua vita a causa della sua malattia. Il quarto e ultimo episodio, infine, si concentrerà sulla storia d’amore tra Samuel e Carla. La loro storia sembra essere giunta alla fine, data anche la partenza di Carla, ma Samuel tenterà ancora di salvare il loro rapporto.